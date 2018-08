Le pagelle di Scuffet: un errore che pesa tanto. Esordio rivedibile

Disastroso intervento nell'azione che ha portato al raddoppio del Parma e prova certamente rivedibile per Simone Scuffet. Il portiere dovrà cercare di tornare a essere quella sorpresa che si era fatta apprezzare eccome nell'anno del suo esordio in Serie A, per non rischiare di perdere il posto da titolare. La sua stagione non è partita con il piede giusto, la prima partita è da dimenticare.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5