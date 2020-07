Le pagelle di Sepe - Se il Parma non affonda prima è per merito suo. Decisivo i due occasioni

vedi letture

Terza sconfitta consecutiva per il Parma ieri contro la Fiorentina al Tardini. Fra i ducali però non mancano le note liete, come quella di Luigi Sepe che per tutta la stampa presa in esame porta a casa una prestazione ampiamente sufficiente. Con le sue parate, scrive La Gazzetta dello Sport "Tiene in vita il Parma fino alla fine". Decisivo, scrive TMW su Cutrone e Sottil. Se il Parma, dunque, non affonda prima è solo per merito dell'ex Napoli.

LE PAGELLE DI LUIGI SEPE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5 Si supera su Cutrone

La Gazzetta dello Sport: 6,5 Tiene in vita il Parma fino alla fine

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5