Le pagelle di Silvestre: male a Marassi. Prestazione insufficiente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non bene in fase difensiva il neo centrale dell'Empoli, Matias Silvestre, in quello che per lui era una sfida dal sapore di derby, visto il suo trascorso alla Sampdoria. La difesa azzurra non è stata certo irreprensibile, soprattutto all'inizio della partita quando è arrivato l'uno-due decisivo del Genoa e a differenza della gara d'esordio contro il Cagliari i toscani non sono riusciti a trovare quella solidità che ha contraddistinto la passata stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5