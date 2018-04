Le pagelle di Simeone: domenica da incorniciare per il Cholito

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha iniziato la sua partita portando Koulibaly all'espulsione, l'ha chiusa con la tripletta che probabilmente deciderà la lotta scudetto. Domenica da incorniciare per Giovanni Simeone, col suo hattrick protagonista assoluto del successo della Fiorentina sul Napoli. 13 gol in campionato per il Cholito, giustamente celebrato dai quotidiani oggi in edicola.

Le pagelle di Simeone

TuttoMercatoWeb 9

La Gazzetta dello Sport 8

TuttoSport 8,5

Corriere della Sera 8

Corriere Fiorentino 9

La Nazione 9