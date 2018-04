Le pagelle di Simeone: ritorno al gol e al bel voto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Simeone ha passato un periodo non troppo semplice alla Fiorentina. Sia per motivi extra campo, ma anche per le prestazioni che non stavano convincendo nessuno, tanto da far dubitare al pacco dopo l'acquisto per una ventina di milioni. Certo, un gol al Crotone non fa primavera, ma è un buon viatico per riprendersi una piazza, Firenze, che a inizio anno stravedeva per il Cholito. Chiesa è certamente la super star - anche ieri con il gol ha griffato e chiuso la partita - mentre Simeone deve ancora crescere. O meglio, ritornare a farlo.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7