Le pagelle di Simeone: secondo gol in quattro giorni. La Viola vola

© foto di Federico De Luca

Secondo gol in due gare per Giovanni Simeone e la Fiorentina continua a volare anche grazie al suo attaccante. Partenza in panchina per il Cholito, decisivo a gara in corso e pronto a tornare titolare già nella sfida di sabato all'Olimpico contro la Roma, quando la squadra viola andrà alla caccia di altri tre punti per continuare a inseguire l'Europa League.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 7

Tuttomercatoweb.com: 7