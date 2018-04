Le pagelle di Simy: una rete per la salvezza. Decisivo con il Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol importantissimo, un gol per battere il Bologna, un gol per avvicinarsi alla salvezza. Il Crotone ha ottenuto tre punti fondamentali contro i felsinei grazie alla rete realizzata da Nwankwo Simy e a sette giornate dalla fine i calabresi si trovano a pari punti con la SPAL al terzultimo posto. Servirà tanto lavoro per ripetere l'impresa dello scorso anno ma il successo ottenuto ieri allo Scida è un passo determinante verso la lotta che servirà per guadagnarsi la permanenza in Serie A.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7