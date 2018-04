Le pagelle di Sirigu: prestazione super, para quasi tutto

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvatore Sirigu para la Lazio. Il portiere del Torino è stato uno dei grandi protagonisti nella sfida di ieri sera, neutralizzando Luis Alberto dal dischetto e tenendo in vita le speranza granata fino al gol di Milinkovic-Savic. Una grande prestazione, rispecchiata nelle pagelle, che non è bastata per ottenere un punto dalla sfida ai biancocelesti.

Le pagelle di Sirigu

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

TuttoSport 8

Corriere della Sera 7

Corriere di Torino 7

Il Messaggero 6,5