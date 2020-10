Le pagelle di Sirigu - Quando Gigio non c'è, si fa trovare pronto. Salva dopo pochi minuti

La partita di Salvatore Sirigu è tutta racchiusa nella parata dopo otto minuti sulla conclusione di Nicolaescu. Il punteggio era fermo sullo 0-0 e l'estremo difensore del Torino ha così evitato agli azzurri di ritrovarsi in svantaggio. "Sarebbe stato da s.v." se non fosse stato per quell'episodio, scrive La Gazzetta dello Sport, che gli assegna 6,5 come gli altri quotidiani e il nostro sito. Il titolare è sempre Gianluigi Donnarumma, ma Mancini sa di poter far affidamento su un "secondo" di altissimo livello.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5