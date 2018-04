Le pagelle di Sirigu: saracinesca abbassata. Miracoli in successione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salavatore Sirigu è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Torino contro l'Inter del lunch match di ieri e i tre punti sono arrivati anche grazie alle sue parate. Dopo un avvio non brillantissimo il portiere italiano è salito in cattedra e ha annullato una girata di Icardi con una super parata per poi non far passare nulla fino alla fine. Grande prestazione dell'estremo difensore sardo, che ha trascinato i suoi verso la terza vittoria consecutiva in campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 7