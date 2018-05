Le pagelle di Skomina: arbitro bocciato, il voto più alto è un 4,5

Il voto più lusinghiero è quello de Il Giornale. Un 4,5 che sa comunque di bocciatura molto pesante: Damir Skomina, ieri sera all'Olimpico, ha fatto arrabiare la Roma e parecchio. Tanti errori da parte del 41enne fischietto sloveno: all'appello mancano almeno due rigori per la Roma, un'espulsione per il Liverpool, il cui 2-1 peraltro era irregolare per fuorigioco. E il rigore concesso ai giallorossi nel finale sa tanto di compensazione un po' inutile. Pagelle da bocciatura, diretta e senza appello, il giorno dopo Roma-Liverpool.

Le pagelle di Skomina

La Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 4

Tuttosport 4

Corriere della Sera 3

Il Messaggero 4

La Repubblica 4

Il Giornale 4,5