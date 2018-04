Le pagelle di Sorrentino: 39 anni e non sentirli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si fa un grande regalo di compleanno, Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona. Dopo un girone davvero difficile, con sole due vittorie e il rischio di retrocedere come fantasma sempre più vivo, il trentanovenne è probabilmente il migliore in campo nella sfida contro la Sampdoria, battuto solamente da un calcio di rigore di Quagliarella. Straordinaria la doppia parata in apertura di match che permette di non andare subito sotto al club gialloblù.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5