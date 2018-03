Le pagelle di Spalletti: criptonite per il Napoli. Passo avanti Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo incontro contro Maurizio Sarri e secondo 0-0 della stagione. Luciano Spalletti è riuscito ancora una volta a imbrigliare l'attacco azzurro e ha conquistato un punto molto importante per la corsa Champions. Alla fine l'Inter avrebbe anche potuto vincere la sfida di San Siro contro i partenopei, se solo il palo colpito da Skriniar fosse entrato in porta, ma le note positive sono arrivate dalla prova dei suoi che si sono comportati da vera squadra in una delle partite più difficili dell'anno. E il merito è anche dello stesso Spalletti.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Stampa: 6