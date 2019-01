© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Inter prova a sorprendere il Torino sfoderando un sorprendente 3-5-2 ma l'azzardo non paga. "Una figuraccia" è ciò che scrive il Corriere dello Sport per motivare il suo 4 in pagella all'allenatore toscano. La Gazzetta dello Sport, invece, pone l'accento sul tentativo, fallito, di "scuotere dal torpore agonistico una squadra che risulta inespressiva sul piano del gioco". "La sensazione è che abbia perso il controllo della squadra" commenta, infine, FcInterNews.it.

Le pagelle di Luciano Spalletti

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 4

Corriere della Sera 4,5

La Stampa 4

FcInterNews.it 5