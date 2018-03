Le pagelle di Spalletti: scelte migliori per la rinascita dell'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Lezione di calcio a Marco Giampaolo e miglior prestazione stagionale dell'Inter a Marassi contro la Sampdoria. Luciano Spalletti è pronto a giocarsi il tutto per tutto nelle ultime dieci giornate di campionato e può godersi l'ottimo momento dei suoi giocatori che dopo il pareggio contro il Napoli hanno rifilato una cinquina ai blucerchiati allungando sulla Lazio quinta in classifica. La sosta non arriva probabilmente al momento giusto per l'Inter ma nelle prossime due settimane il tecnico potrà lavorare al meglio per continuare a seguire la strada tracciata nelle ultime gare, per non fallire l'appuntamento con la qualificazione alla coppa più importante.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8

Il Messaggero: 8