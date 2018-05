Le pagelle di Stepinski: gol per la salvezza. Attaccante del futuro clivense

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol che potrebbe valere una stagione, un gol che ha regalato tre punti fondamentali per la salvezza. Mariusz Stepinski ha regalato una vittoria importantissima al Chievo e la sua rete, oltre a essere stata determinante, è stata anche bellissima per come l'attaccante si è girato e ha battuto Cordaz. Con l'addio di Inglese a fine stagione, il polacco avrà l'onere di non farlo rimpiangere, per consentire ai gialloblù di navigare in posizioni tranquille nel campionato che verrà.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7