Le pagelle di Strakosha: errore che pesa sul 2-1. Incolpevole sugli altri gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il gol del 2-1 è sulla sua coscienza mentre le altre reti sono frutto di deviazioni, il primo e il terzo, e di un colpo di testa ravvicinato, dove Thomas Strakosha non ha potuto fare niente. Pesa tanto però il suo errore, visto che ha di fatto spalancato la strada al Salisburgo nei quattro minuti fatali. Una partita no ci può stare, ci mancherebbe, ma resta il rammarico per non essere riusciti a centrare una qualificazione che sembrava davvero alla portata.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5

Il Messaggero: 5

Tuttomercatoweb.com: 5