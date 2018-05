Le pagelle di Strakosha: saracinesca biancoceleste contro i tiri della Dea

© foto di Federico Gaetano

Se la Lazio si è fatta rosicchiare soltanto due punti dall'Inter nel weekend appena passato il merito è soprattutto di Thomas Strakosha, che ha fermato i tantissimi tiri verso la propria porta degli attaccanti dell'Atalanta. Il portiere albanese ha eretto un vero e proprio muro a testimonianza di quanto sia importante per la squadra biancoceleste. La sua stagione è stata molto positiva e in questo campionato si è consacrato definitivamente, per la gioia di Inzaghi e Lotito, che continuano a sognare giustamente il sogno Champions League.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 8