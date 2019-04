Le pagelle di Suso - Anche basta adesso. Avventura al capolinea?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per tanti, quasi tutti, il peggiore in campo. E' da dimenticare per Suso la serata vissuta ieri sera a San Siro. "Anche basta adesso", scrive 'MilanNews' che parla di un'avventura ormai giunta al capolinea e giudica la sua prestazione con un 4 in pagella. Molto dura anche la 'Gazzetta dello Sport' che sottolinea come il gol della Lazio nasca da un suo calcio d'angolo calciato basso e moscio. Per il 'Corriere della Sera': "Lo si ricorda giusto per un’inguardabile ciabattata nel primo

tempo".

Questo, infine, il giudizio di TMW: "Prova ad accentrarsi sul piede più nobile, ma non ha mai un vero squillo nei primi 45 minuti. Quando gli capita il pallone giusto lo svirgola fuori. Nella seconda frazione non migliora, calcia con sufficienza l'angolo che porta allo 0-1. Anche il pubblico si infastidisce, a un certo punto.

Le pagelle di Suso

TMW - 4

Gazzetta dello Sport - 4.5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5

Repubblica - 5

MilanNews - 4