Le pagelle di Suso: assente ingiustificato. A Londra servirà di più

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha fallito nel match contro l'Arsenal e la colpa non può che essere anche dei calciatori che fino a questo momento hanno fatto la differenza. Uno di questi è Suso, incapace contro i Gunners di rendere al massimo delle sue possibilità. Difficoltà in campo ma anche sui calci piazzati: tra sei giorni a Londra servirà di più per tentare la clamorosa rimonta.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5