© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla prestazione del polacco viene descritta bene da TMW: "Tiene a galla la Juve". Poche parole bastano per definire la prestazione dell'estremo difensore ex Arsenal e Roma. "Un tempo solo contro tutti: argina ogni iniziativa laziale" scrive invece il Corriere della Sera a cui fa eco La Stampa: "Se la Juve non crolla sotto i colpi della Lazio il merito è suo".

Le pagelle di Wojciech Szczesny

TuttoMercatoWeb 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 7

Corriere della Sera 7

La Stampa 7,5

TuttoJuve.com 7