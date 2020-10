Le pagelle di Tomiyasu - Divide la critica: tra i voti negativi spuntano 2 sufficienze

Sfortunato in occasione dell'autorete che regala i tre punti al Sassuolo, il giapponese vive "un pomeriggio molto complicato", secondo la valutazione espressa da TMW. Un giudizio che trova d'accordo anche Tuttosport, mentre gli altri due maggiori quotidiani non gli attribuiscono particolari responsabilità nella sconfitta subita in rimonta dal suo Bologna. Una prestazione che, in sostanza, divide la critica.

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5