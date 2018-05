Le pagelle di Tudor: prima sconfitta. Udinese disastrosa con l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda partita sulla panchina dell'Udinese e prima sconfitta. Igor Tudor, dopo il pareggio contro il Benevento all'esordio ha subito un pesante ko contro l'Inter e adesso deve per forza vincere al Bentegodi contro il Verona per non rischiare di doversi giocare il tutto per tutto all'ultima giornata contro il Bologna alla Dacia Arena. La situazione è complicata ma non ancora drammatica, per un tecnico che dovrà cercare di far rialzare i suoi giocatori, reduci da un girone di ritorno davvero disastroso.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5