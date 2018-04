Le pagelle di Tudor: sei gol e un punto inutile alla prima in panchina

Niente buona la prima per Igor Tudor: all'esordio sulla panchina dell'Udinese, e più in generale in Serie A, il tecnico croato trova un roboante 3-3 in casa dell'Udinese che serve a poco in ottica salvezza. Pagelle discordanti per l'ex difensore e centrocampista della Juventus: si va dal 5 netto del Corriere della Sera al 6,5 di Tuttosport. Rimandato?

Le pagelle di Tudor

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere della Sera 5

TuttoSport 6,5