Le pagelle di Under: basta il suo gol per blindare la Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un colpo da biliardo per l'ennesima ottima giocata della sua stagione alla Roma. Cengiz Under ha deciso con un gol nel primo tempo la sfida tra i giallorossi e il Cagliari alla Sardegna Arena e grazie a questi tre punti i capitolini hanno blindato la zona Champions League, chiudendo al meglio una settimana triste dopo l'eliminazione dalla Champions League. Il turco migliora a vista d'occhio e il prossimo anno sarà un'arma in più per Eusebio Di Francesco.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7