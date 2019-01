© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' con l'ingresso in campo di Mattia Valoti che la SPAL ha cambiato completamente volto, tanto da conquistare una vittoria importantissima in chiave salvezza. "Scompagina le linee crociate" è quanto scrive La Nuova Ferrara per motivare l'otto in pagella al centrocamposta di Leonardo Semplici. "Bello il colpo di testa che riapre la partita" scrive La Gazzetta dello Sport per quello che è di fatto il giocatore che ha cambiato il volto della partita.

Le pagelle di Mattia Valoti

TuttoMercatoWeb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 7

Corriere della Sera 7

La Nuova Ferrara 8