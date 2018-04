Le pagelle di Valverde: Di Francesco stravince il duello tattico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta di Ernesto Valverde. Di Francesco ha incartato il tecnico del Barcellona con una formazione inattesa e l'allenatore spagnolo non ha saputo trovare le contromosse adeguate. Risultato? La Roma vince 3-0 e approda in semifinale di Champions, il pubblico catalano dovrà accontentarsi della Liga, in una partita che il proprio allenatore non è riuscito a fare propria.

Le pagelle di Valverde

La Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 4

Tuttosport 5

Il Messaggero 4

Corriere della Sera 4