Le pagelle di Verdi - Si spegne alla distanza dopo una discreta partenza

Sembra una stagione non felicissima né per il Torino né per Simone Verdi, arrivato alla fine dell'estate ma mai entrato nei meccanismi della squadra granata. Nella sfida di ieri contro la Lazio parte titolare, con una voglia tutta sua di pungere e cambiare il corso degli eventi. Corre molto ma non riesce praticamente mai a pungere, sfornando un'altra prova incolore.

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5