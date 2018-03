Le pagelle di Verdi: un gol per ripartire. I mesi difficili sono alle spalle

Un sorriso ritrovato dopo alcuni mesi difficili. Simone Verdi è tornato a segnare in Serie A e dopo le tante parole intorno al suo nome pronunciate durante il mercato di gennaio è pronto a guidare il Bologna nelle ultime nove giornate di campionato. Importante la sua rete nella sfida contro la Lazio, gol che è valso un punto che serve sia per la classifica che per il morale dei felsinei e dello stesso numero 9, in vista della fase finale della stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7