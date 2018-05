Le pagelle di Veretout: il francese perde la testa, la Fiorentina l'Europa

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina ha perso l'opportunità di qualificarsi per l'Europa League e nel finale di partita contro il Cagliari il nervosismo si è fatto sentire eccome, tanto che Jordan Veretout ha perso le staffe ed è stato espulso per un fallaccio su Joao Pedro. La sua prima stagione in Serie A è terminata nel peggiore dei modi ma resterà comunque positiva, per il miglior acquisto dell'estate viola che sarà un punto fermo anche nella prossima stagione nella rosa a disposizione di Stefano Pioli, che proverà a dare nuovamente l'assalto alle prime sette posizioni della classifica.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

Tuttomercatoweb.com: 4,5