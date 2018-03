Le pagelle di Wenger: lezione a Gattuso. Europa League nel mirino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

#WengerOut è ormai uno degli hashtag più famosi nel mondo del calcio ma ancora una volta il tecnico francese venderà cara la pelle. Premier League ormai andata, sia per quel che riguarda il titolo (già matematicamente impossibile) che sotto l'aspetto della qualificazione in Champions League, ma l'allenatore proverà comunque a regalare un trofeo all'Arsenal anche quest'anno. Specialista in FA Cup (tre vittorie negli ultimi quattro anni), in questa stagione l'obiettivo resta soltanto uno e l'allenatore proverà a portare i Gunners alla conquista dell'Europa League, che darebbe l'accesso alla prossima Champions.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7