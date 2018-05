Le pagelle di Zenga: il ko che complica i piani. Salvezza da conquistare

© foto di Federico De Luca

Il Crotone ha mancato il primo match point della sua stagione per centrare la salvezza e Walter Zenga adesso dovrà cercare di emulare il suo predecessore Davide Nicola per centrare l'obiettivo più importante, battendo, come un anno fa, la Lazio allo Scida. Passo falso doloroso al Bentegodi ma il percorso verso la salvezza non è certo compromesso.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5