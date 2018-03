Le pagelle di Zenga: ko amaro. Crotone a -1 dalla zona salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il migliore in campo della Roma è stato Alisson". Così Walter Zenga nel post gara della sfida dello Scida contro i giallorossi di Di Francesco, segno che al tecnico non è andata giù la sconfitta rimediata per i gol di El Shaarawy e Nainggolan. La corsa salvezza è ancora apertissima e l'allenatore dovrà lottare insieme ai suoi fino all'ultima giornata, ripartendo dalle cose buone che sono arrivate anche ieri nonostante il ko. Un solo punto di distanza da SPAL e Chievo Verona, tre dal Sassuolo: Zenga vuole l'impresa e durante la sosta dovrà cercare di far rifiatare i suoi in vista del rush finale.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5

Il Messaggero: 5