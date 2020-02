vedi letture

Le pagelle di Zielinski - Potrebbe diventare un campione vero, prestazione ottima

Una serata ampiamente positiva per Piotr Zielinski, autore dell'assist per il gol del vantaggio di Mertens con una percussione a prendere di sorpresa Junior Firpo. "Potrebbe diventare un campione vero", questo il virgolettato scelto da Tuttosport per far capire l'importanza capitale della giocata del polacco in occasione dell'1-0. "Brillante e tempestivo nel pressing" la spiegazione de La Gazzetta dello Sport all'unico voto inferiore al 7 da parte dei giornali presi in considerazione. Utile anche in fase di non possesso perché non perde mail a posizione.

Questi tutti i voti di Piotr Zielinski

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7