Le pagelle di Zinedine Zidane, in semifinale a testa bassa

"Salvato dalla fortuna", ma anche "in semifinale a testa bassa" o "Le sue scelte lasciano perplessi". Zinedine Zidane è salvato dal rigore fischiato da Oliver in pieno recupero, perché la gara giocata dal suo Real Madrid è un vero disastro: senza Ramos soffre terribilmente in difesa e ogni cross è un brivido, o un gol subito. Prova a correre ai ripari nella ripresa ma se la sua squadra soffre di meno è per un calo fisico bianconero che per veri meriti delle merengues: solo la Gazzetta dello Sport lo premia con la sufficienza, un giudizio che francamente appare solo ed esclusivamente dettato dal risultato finale.

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere della Sera - 5,5

Tuttosport - 5

La Stampa - 5

Corriere dello Sport - 5