Le Parisien: "Buffon desideroso di Parigi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Buffon è molto desideroso di Parigi" titola Le Parisien oggi in edicola. "L'ormai ex portiere della Juventus è ormai a un passo dal PSG. Un arrivo imminente che delizia Thiago Motta" si legge. Evidenziate le parole del centrocampista che si è ritirato al termine di questa stagione e che si avvia a guidare le giovanili del club: "Spero arrivi, non è l'età che conta. E se arriva è perché si sente pronto, che ha una grande motivazione. Ha una personalità enorme, un vincente di primo livello".