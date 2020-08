Le parole di Antun e il futuro di Dybala. Che vuole rinnovare fino al 2025 con la Juventus

Paulo Dybala e la Juventus. Le parole dell'agente Jorge Antun, che rompe oggi un lungo silenzio, sono un grido d'amore. Una mano tesa verso i bianconeri, altro che una rottura. "E' felice alla Juventus, lavoriamo per il rinnovo" , non è una dichiarazione. E' un messaggio, una presa di posizione. Paulo Dybala vuol tenersi stretta la 10 della Juventus, sebbene la sensazione di sentirsi costantemente sul mercato, di leggerlo, non è certo piacevole. E' stato tra i grandi protagonisti della stagione juventina, adesso vuol iniziare un nuovo percorso. Da stella, da punto di riferimento. Vuole, con la 10, diventare un punto fermo anche nei dieci nella corsa al Pallone d'Oro, dove non è mai stato.

La distanza sul rinnovo Così si torna a parlare di rinnovo, resta quello il focus, sebbene le grandi d'Europa non si siano certo dimenticate di lui. Chiesti 15 milioni. Offerti prima 7.5 milioni di euro, l'ultima proposta sarebbe di 10 milioni di euro coi bonus. La distanza non è abissale. Dybala vuole la Juventus e la volontà di rinnovare è stata palesata oggi dall'agente, Antun. Che ha rotto un lungo silenzio e lo ha fatto con un tuono, netto, diretto e chiaro. Verso il 2025.