Le parole di Chiellini e gli esempi (da non seguire) di Totti e Maldini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini per il suo futuro immagina un ruolo da dirigente. Non si vede in panchina, non crede che la carriera da allenatore sia quella più adatta alle sue caratteristiche. Ma dopo un altro paio d'anni da capitano dalla Juventus è pronto a riprendere gli studi. Quelli che in fondo non ha mai smesso e che gli hanno permesso - pur portando avanti una carriera di altissimo livello - di conseguire nel 2017 una Laurea specialistica in Business administration, presso la Scuola di Management ed Economia dell'Università degli studi di Torino.

Fare il calciatore è un lavoro. Ad altissimi livelli, tra i più pagati e tra i più ambiti. Ma poi lavorare è un'altra cosa e ti ritrovi: "Gente che ha 10 anni meno di te ma dieci anni in più di esperienza. Quindi hai un gap da compensare, ne devi essere umilmente consapevole. Ha un know how importante da un punto di vista calcistico, però devi mettere gli altri tasselli. E' come un puzzle, la cornice non conta meno del soggetto. Non bisogna avere fretta, un gradino al giorno".

Rileggendo queste dichiarazioni di Chiellini, impossibile non pensare a quanto capitato negli ultimi mesi a Francesco Totti o a Paolo Maldini. O a entrambi. Con Totti che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo s'è prima preso un anno di tempo per studiare i dirigenti, per osservarli dall'interno di Trigoria, senza mai staccare. Ma poi dal secondo anno è cominciato ad andare in crisi, non vedendosi riconosciuto quello che pensava gli spettasse. "Fare il dirigente è un'altra cosa, un processo graduale", il messaggio passato dalla Roma che in estate ha subito il divorzio dalla sua bandiera. Semplicemente perché le due figure - questa dirigenza della Roma, questo Francesco Totti - erano diventate inconciliabili.

Percorso diverso, ma per certi versi simile quello di Paolo Maldini. Che ha atteso tanti anni prima di rientrare nel suo Milan, ma nel frattempo non ha maturato esperienze in ambito dirigenziale. E s'è ritrovato, da un giorno all'altro, a dover decidere le sorti del club rossonero in piena campagna acquisti.

Non è stato per entrambi un percorso graduale. Quello a cui ambisce Giorgio Chiellini, quello che è stato di Pavel Nedved. Ritiratosi dal calcio giocato nel 2009, Nedved è entrato management della Juventus nel 2010 e ha iniziato una lunga fase fatta di studio e osservazione. Non un anno, né due. Ma sei-sette anni prima di tramutarsi da uomo immagine a dirigente operativo: ora Nedved è dirigente influente sul mercato della Juventus almeno quanto Paratici, ma per diventarlo ne è passato di tempo. Perché non basta esser stato un grande calciatore per diventare un grande dirigente: parola di Chiellini.