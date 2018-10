Le parole di CR7 sulla prima di Record: "La verità viene sempre fuori"

© foto di Ospite

Le parole di Cristiano Ronaldo hanno avuto grande eco in tutta Europa, soprattutto in Portogallo. "La verità viene sempre fuori", titola il quotidiano lusitano Record nella sua prima pagina sopra ad una foto del campione della Juventus presentatosi ieri in sala stampa dall'Old Trafford per parlare anche delle accuse rivoltegli dalla modella Mayorga.