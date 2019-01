Le parole forti di Campedelli. Che però non dice ancora tutto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Quando sarà il tempo, quando non sarò più il presidente del Chievo, sarà il caso di parlare di questa vicenda". Parole forti, quelle di Luca Campedelli, nell'immediato prepartita della gara contro la Juventus, in corso di svolgimento in questi minuti . "È una vicenda - ha proseguito il numero uno clivense ai microfoni di Sky Sport 24 - in cui ci sono state delle sentenze prima e dopo ben precise, in cui hanno detto l'esatto contrario di quanto detto con noi, io faccio il notaio e noto queste cose. Non è mio costume lamentarsi, però devo dire che il trattamento non è stato equanime".

Parole pesanti, appunto. La vicenda la ripercorriamo brevemente: il Chievo sconta tre punti di penalizzazione dopo essere stato accusto di aver portato a termine una serie di operazioni che portavano a plusvalenze fittizie, assieme al Cesena. Una vicenda non ancora chiarissima, che peraltro ha scontato anche i tempi del numero uno dei veneti: inizialmente la sua mancata audizione aveva portato all'improcedibilità. Poi una nuova audizione era saltata per l'indisponibilità dello stesso Campedelli che prima aveva presentato un certificato medico e infine ha rinunciato alla possibilità di essere ascoltato. Di conseguenza, è mancata sinora proprio la versione di Campedelli. Che oggi ha fatto riferimento ad altre vicende, senza però richiamarle in maniera diretta. E, se invece potesse riportare fatti diversi, o nuovi, rispetto a quelli ritenuti accertati dagli organi di giustizia sportiva, potrebbe aiutare a fare un po' di luce sul calcio italiano e togliere un po' di polvere da sotto il tappeto.