Le polemiche su Dybala? Pirlo: "Era arrabbiato dopo Crotone. Ma viene da 3 mesi di inattività"

In conferenza stampa alla vigilia della prima sfida del girone Champions contro la Dinamo Kiev, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche della situazione di Paulo Dybala: "Ci ho parlato ieri, con lui come con tutti. Era un po' arrabbiato per non essere entrato sabato, ma non scordiamoci che viene da 3 mesi di inattività ed è stato chiuso in camera 10 giorni in Argentina con un virus intestinale. A Crotone volevo fargli giocare qualche minuto, purtroppo siamo rimasti in 10 e non ho potuto farlo. Non ha ancora giocato un minuto in stagione, per domani vedremo".

