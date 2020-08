Le possibili vie per il futuro di Dybala: in caso di addio ci sono City, Real o Atletico

Ipotesi e strade di mercato: dove potrebbe andare Paulo Dybala in caso di addio alla Juventus? Si pone l'interrogativo Tuttosport, che spiega di come i bianconeri lasceranno partire la Joya per non meno di 100 milioni di euro. Oppure per uno scambio, che porterebbe comunque plusvalenze importanti. Le ipotesi sono poche, sempre le stesse: Manchester City, con Gabriel Jesus possibile contropartita. Real Madrid, con Isco e Marco Asensio che interessano alla Juve. E poi l'Atletico Madrid, con Simeone che da anni sogna Dybala (e nei Colchoneros gioca Alvaro Morata che piace a Pirlo, ndr).