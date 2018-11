Le previsioni di FootballWhispers: Barella-Juve e Markovic-Fiorentina

© foto di Ospite

Il portale britannico footballwhispers.com, sito che sfrutta un complesso algoritmo per 'prevedere' i prossimi trasferimenti nel mondo del calcio (non solo inglese), ha pubblicato nella giornata di oggi i 10 principali possibili trasferimenti in vista di gennaio. Al primo posto c'è quello di Zlatan Ibrahimovic, oggi al Los Angeles Galaxy, al Milan. Al secondo posto lo svincolato Samir Nasri al West Ham, il terzo Adrien Rabiot dal PSG al Barcellona. Al quarto posto di questa speciale classifica ecco Lazar Markovic che secondo il portale sarebbe prossimo a vestire la maglia della Fiorentina. Al quinto Niccolò Barella alla Juventus, quindi Aaron Ramsey dall'Arsenal al Bayern Monaco. Al settimo ancora Juventus con l'obiettivo Juan Mata del Manchester United. All'ottavo Thomas Vermaelen dal Barça al Watford, al nono Saul Niguez dall'Atletico ai blaugrana. Chiude la graduatoria dei possibili trasferimenti Mohamed Elneny, centrocampista dell'Arsenal nel mirino del Leicester.