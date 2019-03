Le prime 50 panchine di Gattuso. Il bilancio blinda la sua panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bitrattato sin dal suo avvento in panchina, Gennaro Ivan Gattuso va avanti per la sua strada con la forza dei fatti. Contro il Sassuolo il tecnico è arrivato alla panchina numero 50 al Milan in Serie A e con uno score di tutto ispetto: 25 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte. La metà degli incontri vinti, numeri da alta classifica, da Champions League. Numeri che non si vedevano dai tempi di Massimiliano Allegri. È l'attuale allenatore della Juventus l'ultimo capace di questo risultato dopo le prime 50 gare: 31 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte. Con la differenza che il tecnico livornese disponeva della squadra più forte del campionato: Ibrahimovic, Pato pre-infortuni, ma anche Pirlo, Nesta, Thiago Silva e lo stesso Gattuso. Per questo il lavoro dell'attuale guida rossonera vale di più. Perché ottenuto con una squadra in costante ricostruzione, tecnica e anche societaria, vivendo sempre sotto la lente di ingrandimento e messo sotto esame a ogni passo falso. Oggi più che mai la panchina è salda, la squadra lo segue, la porta blindata e i risultati arrivano anche dopo prestazioni poco brillanti come quella di stasera. Alex Ferguson, per citare uno dei tecnici più fedeli alla propria squadra, collezionò un 11° posto alla guida del Manchester United alla prima stagione. La società gli ha confermato la fiducia, è rimasto 27 anni vincendo tutto quello che c'era da vincere. Altri tempi, ma anche in un calcio attuale che chiede risultati immediati la pazienza può alla lunga premiare.