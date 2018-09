Le prime gioie di Lautaro e Politano: l’Inter non è più Icardi-dipendente

Risultato finale: Inter-Cagliari 2-0

La serata delle prime volte, in casa Inter. Prima gioia per Lautaro Martinez, così come per Matteo Politano in maglia nerazzurra. Due affari estivi in grado di potenziare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti, che hanno regalato il terzo successo di fila ai meneghini in campionato contro un Cagliari in partita fino alla fine. Nonostante l’assenza di Mauro Icardi, lasciato in panca dal tecnico toscano, confermando che l’Inter 2018-19 è tutt’altro che Maurito-dipendente in quanto ha finora contato ben nove marcatori diversi. Dieci se consideriamo Vecino, eroe di Champions contro il Tottenham.

Spalletti voleva la giusta continuità e così è stato: un terzo posto momentaneo con l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League alla portata, perché la Juventus è una spanna sopra le dirette rivali. Alle spalle dei bianconeri, però, tutto è aperto. La corsa tra Napoli, Inter, Lazio e Roma - alla luce della vittoria giallorossa nel derby del pomeriggio - è appena iniziata.