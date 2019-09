Il Portogallo celebra Cristiano Ronaldo. A maggior ragione se ieri sera il fenomeno della Juventus e della selezione lusitana ha messo a segno quattro delle cinque reti siglate dai suoi in Lituania nella gara di qualificazione a Euro 2020. A Bola titola senza mezzi termini: "Nostro signore del gol", utilizzando come foto di apertura una vecchia immagine dei tempi del Real Madrid, con un fan che indossa la sua maglia e gli si inginocchia davanti. Segue O Jogo sulla scia, titolando: "Poker", e sottolineando come CR7 sia arrivato al gol numero 93 per la selezione nazionale. Secco, coinciso e diretto anche il titolo di Record, che conta tutti i gol del campione ex Real e Manchester United: "CR702". Ecco di seguito gli scatti delle aperture dei tre principali quotidiani sportivi in Portogallo.