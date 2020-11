Le prime pagine italiane e straniere di domenica 1° novembre 2020

vedi letture

Tre anticipi nella giornata di ieri, oggi prosegue la Serie A. Nella giornata di ieri l'Inter non è andata oltre al pareggio in rimonta con il Parma, mentre oggi toccherà a Juventus, Milan e Napoli scendere in campo. Pirlo con un Cristiano Ronaldo in più, Pioli col recuperato Donnarumma e il Napoli col morale alle stelle anche per il rinnovo di Gattuso. Ecco di seguito le principali prime pagine italiane e straniere di oggi, domenica 1° novembre 2020: