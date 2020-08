Le prime parole di McKennie: "La Juventus è un sogno che si avvera"

Prima intervista italiana per Weston McKennie, l'americano della Juventus ha parlato a Juventus TV. "Sono emozionato, molto emozionato. Sono cresciuto guardando questi giocatori, usandoli ai videogiochi, idolatrandoli. E' un sogno che diventa realtà".

Cosa pensi se diciamo Juventus?

"Storia, sicuramente storia. E Campioni d'Italia, sempre".

E' il primo americano della Juventus.

"Essere il primo in qualcosa è sempre qualcosa da di cui andare fieri, certo".

Ha parlato con gli altri americani d'Italia?

"Ho sentito qualcosa da Bradley, è un campionato difficile e sono contento di farne parte".

Ha firmato nel giorno del suo compleanno.

"Un bel regalo, ho iniziato il mio primo viaggio firmando nel giorno del mio compleanno".

Ha un messaggio per i tifosi della Juventus?

"Aspettatevi il 100% da parte mia ogni gara, per me è tutto o niente".