Le prime prove di formazione di Pirlo: dalla difesa a 3 al ruolo di Arthur. Out Higuain e Khedira

È terminata 1-0 per la prima squadra l’amichevole della Juventus di Andrea Pirlo giocata con la formazione Under 23 di Lamberto Zauli. Due tempi da 30 minuti decisi dalla rete nella seconda frazione di Marko Pjaca su assist di Alex Sandro. Prime prove di formazione, anche se fortemente condizionate dalle assenze fra nazionali e infortunati, da parte di coach Pirlo.

LINEA DIFENSIVA IBRIDA - Un solo avvicendamento fra i due tempi giocati: dentro De Sciglio al posto di Douglas Costa. Il brasiliano è partito dal primo minuto nel 4-3-3 di base schierato da Pirlo: Pinsoglio in porta, Cuadrado, Danilo, Rugani e Alex Sandro in difesa, Bentancur, Arthur e McKennie a centrocampo con Ramsey a comporre il tridente offensivo assieme a Pjaca e Douglas Costa. In fase di possesso Cuadrado alto ad allargare il campo assieme a Douglas sul versante opposto. Arthur guida il centrocampo al centro del trio con McKennie a buttarsi negli spazi. Con l’ingresso di De Sciglio, Alex Sandro avanzato con il terzino ex Milan a prenderne il posto nella retroguardia.

OUT HIGUAIN E KHEDIRA - Non hanno partecipato al test di questa mattina Gonzalo Higuain e Sami Khedira: sintomo di quanto per i due il tempo in bianconero sia giunto al capolinea. E i dialoghi sulla rescissione proseguono anche se non paiono essere particolarmente in discesa, soprattutto sul fronte tedesco.