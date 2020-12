Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 16 dicembre 2020

Dopo i due pareggi in Udinese-Crotone e Benevento-Lazio di ieri, nella serata di oggi andrà in scena il nucleo centrale delle gare valide per la 12^ giornata di Serie A. Occhi puntati, in particolare, alla sfida dell'Allianz Stadium fra Juventus e Atalanta e quella di San Siro fra Inter e Napoli. Il Milan capolista va in casa di un Genoa in piena zona retrocessione mentre la Roma chiuderà il turno infrasettimanale domani ospitando il Torino. Di questo è molto altro si parla nelle prime pagine italiane ed estere oggi in edicola.